Beléphet a magyar divattervező a világhírnév kapuján

Végre megismerheti az egész világ a magyar divatot, hála Sándor Szandrának és csapatának. A divattervező márkája, a Nanushka szerdán mutatkozik be a New York Fashion Weeken, elismerést szerezve ezzel nemcsak a márkának, de hazánknak is.

Világsztárok, modellek és a divatvilág legismertebb képviselői vesznek részt minden évben a New York-i divathéten. Ez az esemény minden divattervező álma. Bemutatni a saját kreációt a divatvilág krémjének, nem követni, diktálni a trendet – írja a borsonline.hu hírportál. Ez az álma hamarosan valóra válik egy magyar lánynak is. A Sándor Szandra által létrehozott Nanushka márka ugyanis szerdán mutatkozik be a New York Fashion Weeken. Szandra olyan nagy nevekkel szerepel majd egy lapon, mint Marc Jacobs vagy Michael Kors. Hihetetlen elismerés ez nemcsak a Nanushka márkának, hanem a hazai divatiparnak is, hiszen az elmúlt években nem akadt olyan divattervező, aki ezen a rangos eseményen képviselhette volna hazánkat. A Szandra által tervezett ruhák letisztultsága, minősége és egyedisége már olyan világsztárokat is meghódított, mint például Jennifer Lawrence, Uma Thurman, Hailey Baldwin vagy Dua Lipa. A magyar lány szerdán beléphet a világ legnagyobb divattervezőinek a körébe, Budapest pedig felkerülhet végre a divatvilág nagy térképére. Borítókép: Sándor Szandra divattervező, a Nanushka márka tervező-ügyvezetője

