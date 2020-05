Elégedetten nyilatkoztak a diákok a magyarérettségiről

„Diákbarát”, méltányos, illetve a vártnál könnyebb feladatoknak nevezték a hétfői írásbeli magyarérettségi tételeit az MTI által megkérdezettek, igazgatók, szaktanárok és vizsgázók. A vizsgákat a koronavírus-járvány miatt szigorú biztonsági előírások mellett tartották.

A középszintű magyarérettségi első részében a könyvek történetéről, az olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a középszinten vizsgázók, a szövegalkotási részben a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk a diákoknak az Eduline oktatási portál információi szerint. A vizsga második részében a műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpád-költeményhez kapcsolódott, a két feladat közül a diákoknak egyet kellett választaniuk.

Szenyéri Zoltán, a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium igazgatója azt mondta,

„diákbarát” volt az idei feladatsor, értelmezhetőek voltak az abban szereplő szövegek.

Hozzátette: Fekete István, Arany János és Tóth Árpád művei jól olvashatóak, a Tüskevár írójáról Dombóvár környéki kötődése miatt az átlagosnál többet beszéltek az órákon. A gimnáziumban 82-en közép-, tízen emelt szinten tettek vizsgát, egy-egy tanteremben 5-6 diák foglalt helyet. Többen a vizsga közben is szájmaszkot viseltek – mondta.

Molnár Barnabás, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium végzőse azt mondta,

„fair”, méltányos feladatok voltak a vizsgán, éppen belefért az időbe,

mindazonáltal Fekete István novellája elgondolkodtatta. Többen választották Arany János és Tóth Árpád verseinek összehasonlítását is – tette hozzá. Megjegyezte,

a vizsga alatt mindenki igyekezett csökkenteni a személyes érintkezések számát.

A Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumában és Általános Iskolájában is zökkenőmentesen indultak az érettségi vizsgák. A diákok messzemenőkig betartották a távolságtartási szabályokat, a feladatlapok kiosztása és cseréje az előzetes terveknek megfelelően zajlott le – közölte Dobi János igazgató.

Vidu Pál, a szegedi gimnázium egyik végzős osztályának osztályfőnöke elmondta,

tanítványai szerint a vártnál könnyebb volt a feladatsor.

A diákok általában

Fekete István novellájának elemzését választották, és szinte kivétel nélkül a testneveléssel kapcsolatos érvelést készítették el, ez a téma közel állt hozzájuk, mivel sokan sportolnak közülük.

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorlógimnáziumában 159-en érettségiztek hétfőn: 147-en középszintű, 12-en emelt szintű vizsgát tettek – mondta Czimer Györgyi igazgatóhelyettes, magyarszakos tanár. Véleménye szerint

a szövegértési feladatrész és az összehasonlító szövegelemzés is jó választás volt, a feladatok egyetlen diáknak sem okozhattak problémát.

Hozzátette: mindkét feladatrész olyan volt, amivel sokat foglalkoztak az iskolában.

Czimer Györgyi elmondta azt is: komoly biztonsági előkészületek előzték meg a hétfői vizsgáztatást.

A diákok különböző bejáratokon, külön lépcsőházakban közelítették meg a tantermeket, egy-egy teremben legfeljebb kilencen, de több teremben csak hatan vagy annál is kevesebben írták meg a dolgozatot.

Minden diák maszkot kapott, fertőtlenítőszereket helyeztek el a tantermeknél, a mellékhelyiségekben és a folyosókon is. Az érettségi után, hétfő délután az egész iskola épületét fertőtlenítik és úgy várják a keddi érettségizőket.

Székesfehérváron tizenkilenc iskolában mintegy 1400 diák érettségizik – tájékoztatott az önkormányzat. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnáziumának igazgatója, Gyenei Magdolna közölte, hogy náluk senki sem halasztott, így öt osztály 114 diákja érettségizik. A járványügyi óvintézkedések miatt az intézménybe négy helyről engedték be fokozatosan a tanulókat, az osztálytermekben 4-10 diák foglalhatott helyet, megtartva a másfél méteres távolságot.

Az igazgató a diákok visszajelzései alapján azt mondta, nem volt különösebben nehéz a magyar nyelv és irodalom érettségi sem közép-, sem emelt szinten, amit jelez, hogy

sok tanuló jóval a beadási határidő előtt leadta a szövegalkotási részt.

Megjegyezte: a gyerekek örültek a novellaelemzésnek, ő pedig magyarszakos tanárként különösen örömtelinek tartotta, hogy Fekete István is bekerült a feladatok közé.

A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetője, Ráczné Kálmán Anikó elmondta: nem volt lehetősége diákokkal beszélni a feladatokról, de

mind az első, mind a második rész esetében akadt jó néhány tanuló, akinek nem volt szüksége a rendelkezésre álló időkeretre.

Jelezte, hogy tizenkilenc tanterembe osztották el a vizsgázókat, akik közül 97-en középszinten, 82 diák pedig emelt szinten érettségizett. Hozzátette: a beléptetés az iskola udvarán keresztül történt, a tanulók ABC sorrendben, ötperces intervallumokban léphettek be az épületbe.

A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban a szokatlan körülmények ellenére is

zökkenőmentesen lezajlott az érettségi első napja, a 136 maturáló diák közül sem előzetesen, sem az érettségi napján nem lépett vissza senki

– mondta el az intézmény igazgatója. Dénes Sándor arról számolt be, hogy a gimnáziumba három bejáraton keresztül léphetett be és fél kilencre már meg is érkezett minden tanuló, ők belépéskor fertőtlenítették a kezüket, továbbá megkapták a szájmaszkot és a gumikesztyűt. A diákokat úgy helyezték el, hogy egy tanteremben legfeljebb nyolcan írták a dolgozatot, az intézmény ásványvízről és papírzsebkendőről is gondoskodott a vizsga idejére.

Borítókép: A kormany.hu által közreadott képen egy diák az érettségi vizsgán a fővárosi Szerb Antal Gimnáziumban 2020. május 4-én.