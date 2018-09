Legyen jóban a gyomrával!

Az evés igazi élvezet, a helytelen táplálkozás azonban sok betegség kiváltó oka is lehet.

Úgy tartják, kétféle ember létezik: az egyik azért eszik, hogy éljen, a másik azért él, hogy egyen. Bár az evés sokak számára régóta élvezeti tevékenység (gondoljunk csak az ókori rómaik tivornyáira), a táplálkozás, mint az egyik legfontosabb létfenntartó funkció vitathatatlanul központi szerepet tölt be életünkben. Mivel pedig az ehhez kapcsolódó szervek (a gyomortól kezdve a beleken át a vesékig és a májig) és maga az emésztőszervrendszer általában csendben működnek a háttérben, a legtöbben csak akkor szentelnek figyelmet rájuk, ha homokszem kerül a gépezetbe. Vagyis ha fáj a gyomrunk, görcsöl az epénk, és érezzük, hogy baj támadt „odalent”.

A gasztroenterológiai betegségeknek (így nevezik az emésztőszervekkel kapcsolatos problémákat) azonban számos kiváltó oka lehet. Ezek egy része megelőzhető (általában életmódváltással), más része viszont nem, ilyenek például az öröklött betegségek, és hajlamok. A megelőzés azonban mindenképpen fontos, ráadásul jóval olcsóbb, mint a későbbi kezelés.

Abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy a rendszertelen, változó mennyiségű és minőségű ételekből álló étkezés senkinek sem tesz jót.

Ha ehhez túlhajszoltság, idegesség is társul, akkor pedig sokkal könnyebben alakulnak ki például a fekélybetegségek, a savtúltengéssel járó kórképek, a hasnyálmirigy-gyulladás, vagy az epebetegségek egy része.

A megelőzés fontos részét képezik a különböző szűrővizsgálatok. Bár sokan hajlamosak elmulasztani a szűréseket, és csak akkor fordulnak orvoshoz, „ha valami fáj”, azoknak, akiknek a családjában valamilyen emésztőszervi betegség (pl. lisztérzékenység, béldaganatok) már előfordult, mégis érdemes időt szakítaniuk erre.

Az öröklött betegségeknek (vagy az azokra való hajlamnak) egyébként már gyerekkorban célszerű utánajárni, hiszen ekkor még jóval könnyebb életmódot váltani, mint 30 vagy 40 évesen. (Éppen azért, amit lehet, az orvosok igyekeznek már csecsemőkorban kideríteni.)

Az emberek a szűrővizsgálatok közül általában a tükrözésektől félnek legjobban, pedig ezek – ha nem is túl kellemesek – nagyon hasznosak, hiszen közvetlen betekintést adnak az adott szerv belsejébe, ráadásul azonnali beavatkozást is lehetővé tesznek, polipokat például ilyen módon is el lehet távolítani, elejét véve ezzel a komolyabb bajnak.

Mit egyen, ha sok a sava? Refluxos tünetek esetén naponta ötször étkezzen és mindig kisebb adagokat egyen! Csínján bánjon az alkohollal, és kerülje a túl zsíros, fűszeres ételeket és a szénsavas italokat. Élőflórás joghurtot, kefírt viszont bátran fogyaszthat, csakúgy, mint banánt, almát, dinnyét és barackot – a citrusféléket viszont magas savtartalmuk miatt kerülje.

