Turnéra indul az Enigma, Magyarországon is lesz koncert

Budapestet is útba ejti jövő tavaszi turnéján az Original Enigma Voices. A kilencvenes években gregorián alapú popzenéjével óriási sikereket aratott Enigma három énekese 2019. április 7-én ad koncertet a MoM Sportban.

A Michael Cretu német producer által 1990-ban alapított, a stúdiófelvételekre épülő zenei projekt története során sohasem turnézott, most az Enigma számos énekese közül hárman lépnek színpadra Original Enigma Voices néven – közölte a szervező Danubius Music pénteken az MTI-vel.

A jamaicai születésű Andru Donalds 1998-tól tíz éven át énekelt az Enigmában, a bajor Angel X (Andreas Harde) 1993-ban, a legnagyobb sikerek idején adta hangját a projekthez, a lett származású énekesnő, Fox Lima (Alise Ketnere) pedig egy későbbi korszakban, 2010-ben dolgozott együtt Michael Cretuval.

A jövő tavaszi kelet-európai turnén Magyarországon kívül Litvániában, Lettországban, Észtországban, Lengyelországban és Szlovákiában lesznek koncertek. Az Original Enigma Voices valamennyi ismert dalát előadja, köztük a Return to Innocence-t, a Sadenesst, a Gravity of Love-ot, a 7 Livest, a Many Facest és az MMX-et (The Social Song).

A hetvenes években a Boney M. együttesben is közreműködött Michael Cretu elsősorban felesége, Sandra pályáját egyengette producerként, de olyan világhírű előadók lemezein is segédkezett, mint Mireille Mathieu, Mike Oldfield, Sylvie Vartan vagy Peter Schilling. Az Enigmával nyolc lemezt készített, a projekt három Grammy-jelölést kapott, az albumokból 70 millió darab fogyott világszerte.

Az Enigma meghökkentő sikerét az egyedi hangzás hozta meg, amely a zenei stílusok szintézisén alapult. A projekt elsősorban a gregorián énekek popos, elektronikus előadására épült, és az első két anyag, az MCMXC a.D. (1990) és a The Cross of Changes (1993) repítette a csúcsra.

