Ezeket biztosan nem tudta Bruce Dickinsonról, az Iron Maiden frontemberéről

Már csak három hét van hátra a polihisztor énekes budapesti közönségtalálkozójáig.

1. Azt bizonyára az összes Iron Maiden és Bruce Dickinson rajongó tudja, hogy az énekes igazi keresztneve Paul, Bruce csak a középső neve, amit zenei pályafutása előtt egyáltalán nem is használt.

2. Édesapja, Bruce szerelő volt a hadseregnél, édesanyja, Sonia pedig részmunkaidőben dolgozott mint eladó.

3. Főiskolai diplomát szerzett, noha gyerekkorában többször is meggyűlt a baja az aktuális iskolájával, kissé problémás gyereknek számított.

4. 2002-től 2010-ig saját rádiós műsora volt a BBC 6 Music csatornán.

5. Három gyermeke van, Austin, Griffin és Kia, akiket második feleségével, Paddy Bowdennel nevelnek. A pár egyébként jövőre ünnepli majd 30. házassági évfordulóját.

6. Azt is valószínűleg sokan tudják, hogy Bruce Dickinson kíváló vívó, 1989-ben az angol válogatottként indult az Európa-bajnokságon is.

7. Azt viszont már talán kevesebben tudják az énekesről, hogy tiniként azért csapták ki az akkori középiskolájából, mert belepisilt az igazgatónak tálalt paradicsomos babba.

8. Gyerekként évekig a nagyszüleivel élt, miután szülei sokat utaztak apja munkája miatt.

9. Bruce Dickinson kiváló pilóta is, pedig a 90-es években csak rekreációs célból kezdett el repülni tanulni Floridában. Azóta már megvan az összes vizsgája és fokozata, akár nagy Boeing utasszállítókat is vezethetne.

10. Eredetileg dobos szeretett volna lenni, és egyáltalán nem érdekelte az éneklés, csak később fedezte fel különleges énektechnikáját, viszont azóta már szenvedélyévé vált az éneklés.

11. Valószínűleg az egyik legfurább duett is Bruce nevéhez köthető: 1992-ben Rowan Atkinsonnal, mint Mr Beannel készített közös kislemezt, Alice Cooper (I Want To Be) Elected dalát dolgozták fel, jótékonysági célból – és a dal top10-be került az angol slágerlistán!

12. Két novellája is megjelent, a Lord Iffy-Boatrace kalandjai, és a Misszionárius póz, ami igazából Lord Iffy további kalandjait mutatja be az olvasóknak.

13. 2015-ben rákos daganatot találtak a nyelvén, emiatt kemo- és sugárterápián is részt kellett vennie.

14. Mostanában, ha éppen nem turnézik valahol a világban, akkor komoly eséllyel találkozhat vele bárki Nyugat-London Chiswick kerületének valamelyik kávézójában, ahol imád ücsörögni és olvasgatni egy bögre kávé mellett.

15. Azt már valószínűleg csak a fanatikusabb rajongók tudják, hogy Bruce élete első zenei élményének Chubby Checker The Twist című számát tartja, amelyre a nagyszülei nappalijában táncoltak kisgyermekkorában. Ötéves korában pedig a Beatles dalait hallgatta előszeretettel.

16. Mielőtt 1981-ben csatlakozott az Iron Maidenhez, szerepelt egy kanadai horrorfilmben.

17. A 80-as években, amikor napi szinten edzett, bárhol is kellett éppen tartózkodni a világban, a helyi vívóklubokba járt le. Egy ilyen ideiglenes helyszínen Errol Flynn egykori vívómesterétől, a legsikeresebb amerikai vívótól, Ralph Faulknertől vett leckéket.

18. Családjában nem ő az egyetlen élsportoló, húga, Helena Stormanns világbajnok díjugrató.

19. 2005-ös Tyranny Of Souls szólólemezét afféle 3 Tenor mintájára, Rob Halforddal és Ronnie Dioval együtt akarta felvenni, de a management tiltakozása miatt végül letett róla. Pedig már neve is volt a triónak: The Three Tremors.

20. Imádja a „fémszörnyeket”, büszke tulajdonosa többek között egy I. világháborús német Fokker háromfedeles repülőgépnek, és egy T34-es szovjet tanknak is. Utóbbival állítólag néha megy is kört, és élvezi, hogy „ugyanolyan nagy zajt tud csapni, mint ő a színpadon”.

Kalandos életútjáról és szerteágazó érdeklődési köréről még többet megtudhatunk november 2-án a Budapest Kongresszusi Központban, ahol maga Bruce fog jó pár sztorit elmesélni a közönségnek, majd válaszol az előadás előtt leadott kérdésekre. Az előadás angol nyelven zajlik!

