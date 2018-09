Továbbra is Babos Tímea a listavezető párosban

A japán Oszaka Naomi – miután megnyerte a US Opent – 12 helyet lépett előre, és így most a hetedik.

A 20 éves játékos számára ez karriercsúcsot jelent, az idei év első ranglistáján még a 68. volt. Az éllovas román Simona Halep és a második helyezett dán Caroline Wozniacki megtartotta a pozícióját – és pontjait -, a német Angelique Kerber viszont feljött harmadiknak. A US Openen egyesben döntős, volt világelső amerikai Serena Williams tíz helyet javított, és a 16. helyre lépett.

A US Openen női párosban döntős Babos Tímea továbbra is listavezető párosban, míg egyesben egy helyet rontva a 43. A második legjobb magyar továbbra is Stollár Fanny, aki hat helyet csúszott vissza, és a 153. az egyéni listán.

1. ( 1.) Simona Halep (román) 8061 pont

2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 5975

3. ( 4.) Angelique Kerber (német) 5425

4. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4725

5. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 4585

6. ( 7.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4555

7. (19.) Oszaka Naomi (japán) 4115

8. ( 8.) Karolina Pliskova (cseh) 4105

9. ( 3.) Sloane Stephens (amerikai) 3912

10. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 3787

11. ( 9.) Julia Görges (német) 3730

12. (13.) Kiki Bertens (holland) 3380

13. (11.) Darja Kaszatkina (orosz) 3355

14. (12.) Garbine Muguruza (spanyol) 3330

15. (15.) Elise Mertens (belga) 3170

…43. (42.) Babos Tímea 1210

…153. (147.) Stollár Fanny 416

Borítókép: Babos Tímea 2018. augusztus 28-án