Mustafi nem vár válogatott-meghívót

Pesszimista esetleges világbajnoki meghívójával kapcsolatban Shkodran Mustafi, az Arsenal német válogatott labdarúgója.

A 26 éves, világbajnok védő úgy fogalmazott a Sport Bildnek adott interjúban, hogy „nem sokat vár” a május 15-ei időponttól, amikor Joachim Löw szövetségi kapitány közzéteszi bő vb-keretének névsorát.

„Természetesen nagyon szeretnék ott lenni a tornán. Az utolsó meccseken bizonyítani fogok az Arsenalban”

– tette hozzá.

A Konföderációs Kupa-győztes játékos a vb-szezonban lejátszott nyolc válogatott találkozón mindössze egyszer lépett pályára – Azerbajdzsán ellen 35 perc bizonyítási lehetőséget kapott -, az utóbbi két mérkőzésen pedig, Spanyolország és Brazília ellen, ott sem volt a keretben. Elmondása szerint Löw ugyanakkor azt ígérte neki: továbbra is figyelni fogja.

Mustafi a 2014-es vb előtt az utolsó pillanatban, a sérült Marco Reus helyére került be a 23-as német keretbe, s három meccset is játszott a brazíliai tornán, majd megsérült. Ott volt a 2016-os Európa-bajnokságon is.

A belső védő poszton a két bayernes, Mats Hummels és – a jelenleg sérült – Jérome Boateng helye biztosnak tűnik, mellettük Antonio Rüdiger (Chelsea), Niklas Süle (Bayern München) és Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) a legesélyesebb a vb-meghívóra.

Mustafi eddig 20 mérkőzésen lépett pályára a Nationalelfben, két gólt szerzett.

Borítókép: Mustafi a CSKA Moszkva elleni Európa-liga meccsen

AFP / Anadolu Agency / Sefa Karacan