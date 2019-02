Megszakadt a Chicago jó sorozata

A Chicago hét nyertes mérkőzés után kikapott az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL): a Blackhawks csapata Bostonban maradt alul a keddi játéknapon.

A hazai együttesben a kanadai Brad Marchand a gólja mellett három gólpasszt is kiosztott, míg a cseh David Krejci kétszer talált be. A Bruins sorozatban nyolcadik összecsapásán szerzett pontot.

A St. Louis Blues hazai jégen ütött nyolc gólt a New Jersey Devilsnek, ezzel egymás után a hetedik összecsapásán diadalmaskodott. A nyertes csapatban a kapitány Alex Pietrangelo és az orosz Ivan Barbasjov is három pontot ért el – két-két gól, egy-egy gólpassz -, míg Jaden Schwartz 22 mérkőzés után talált be ismét.

A címvédő Washington Capitals gól nélkül maradt a Columbus vendégeként úgy, hogy az első két harmadban mindössze hétszer próbálkozott kapura lövéssel. A tavalyi nagydöntő másik résztvevője, a Vegas Golden Knights is kikapott: a legutóbbi tíz mérkőzéséből hetedszer vesztes csapat jelenleg csak a harmadik helyen áll a divíziójában.

A liga legjobb mérlegével rendelkező Tampa Bay Lightning ezúttal sem hibázott, és a pontlistát vezető orosz Nyikita Kucserov vezetésével (egy gól, három gólpassz) 6-3-mal küldte haza a Calgary Flames együttesét. A floridai csapat 57 mérkőzés során 13 ponttal szerzett többet, mint a második legjobb Winnipeg Jets és San Jose Sharks.

Eredmények:

Boston Bruins-Chicago Blackhawks 6-3

Buffalo Sabres-New York Islanders 3-1

Florida Panthers-Dallas Stars 0-3

Columbus Blue Jackets-Washington Capitals 3-0

Ottawa Senators-Carolina Hurricanes 1-4

Tampa Bay Lightning-Calgary Flames 6-3

St. Louis Blues-New Jersey Devils 8-3

Nashville Predators-Detroit Red Wings 2-3

Minnesota Wild-Philadelphia Flyers 4-5

Winnipeg Jets-New York Rangers 4-3

Colorado Avalanche-Toronto Maple Leafs 2-5

Vegas Golden Knights-Arizona Coyotes 2-5