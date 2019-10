A 35 éves játékos kedden, a Twitteren jelentette be erre vonatkozó döntését.

Befejezi pályafutását Bastian Schweinsteiger, a németek világbajnok labdarúgója.

A 35 éves játékos – aki a válogatott mellett a Bayern Münchennel is számos siker részese volt – kedden, a Twitteren jelentette be erre vonatkozó döntését. Jelenlegi klubjával, az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Chicago Fire-rel – amely Nikolics Nemanját is foglalkoztatja – vasárnap játszotta utolsó meccsét, miután a gárda nem jutott be a rájátszásba.

„Köszönöm csapataimnak, a Bayernnek, a Manchester Unitednek, a Chicago Fire-nek és a német válogatottnak, hogy lehetővé tették számomra ezt a hihetetlen időszakot” – írta Schweinsteiger.

A középpályás a Bayern Münchennel nyolc bajnoki és hét kupagyőzelmet ünnepelhetett, 2013-ban pedig triplázott, azaz a Bajnokok Ligájában is a csúcsra ért. Egy évvel később világbajnoki címet szerzett a Nationalelffel Brazíliában. A válogatottban 121 meccsen 24 gólt szerzett, a nemzeti csapattól 2016-ban vonult vissza, csapatkapitányként. A tengerentúlra 2017-ben szerződött.

Feleségével, az egykori világelső teniszező Ana Ivanoviccsal két gyermeket nevelnek.