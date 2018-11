Volt főnyomozó: minden jel szerint Gyárfás ölette meg Fenyőt

A Fenyő-ügy volt főnyomozója szerint csaknem minden jel arra utal, hogy a volt úszószövetségi elnök adott utasítást a médiacézár meggyilkolására.

„Gyárfás Tamásnak volt a legsúlyosabb konfliktusa a kivégzett médiacézárral, ezen kívül ő rendelkezett a megfelelő kapcsolatokkal, pénzzel is a merénylet lebonyolításához” – idézi cikkében a PestiSrácok a Fenyő-gyilkosság egykori főnyomozóját, Kovács Lajost. A nyugalmazott főrendőrrel készült, több ügyet is átfogó interjú P. Gál Judit most megjelent, Gyilkosokkal szemtől szemben című könyvében olvasható – írja a portál. Mint ismertetik, a szerző az elmúlt évtizedek megrázó bűneseteit mutatja be a nyomozók, bírók, ügyészek és az elkövetők szemszögéből.

„Rengeteg gyilkossal készítettem börtöninterjút, így jöttem rá, hogy

ezek az emberek nem ritkán – ugyanúgy, mint a filmekben – egyetlen rendőrben, szakértőben, vagy magában a bíróban látják az ellenségüket.

Az interjúk során például több rendőr és büntetőbíró is beszélt olyan élményéről, amikor halálos fenyegetést kapott” – nyilatkozta P. Gál Judit bűnügyi riportkönyvének múlt heti bemutatóján.

A szerző a PestiSrácok.hu-nak arról is beszélt, hogy számára egyértelművé vált, a börtöninterjúk mellett meg kell jelentetni azoknak a rendőröknek, szakértőknek, bíróknak a nyilatkozatait is, akik előtt a legkegyetlenebb gyilkosok is színt vallottak. A szerző a portálnak elmondta: olyan interjúkat készített, amelyekből kiderül, mit érez a bíró, amikor meglátja Szita Bence fotóit, vagy Vidákovich Gábor, amikor a soproni kettős gyilkosságnál meg kell, hogy álljon egy pillanatra, mert maga sem hiszi el, hogy aki ott ül vele szemben, két embert megölt. A könyvből megtudhatjuk azt is, miként kezelte a ma már ügyvédként dolgozó Surdy Miklós, hogy bírói munkája miatt kétszer is lőszert küldtek neki,

de több rendőr is elmondta, milyen volt, amikor halálosan megfenyegették

– emelte ki P. Gál Judit.

A könyvből megtudhatjuk többek között azt is, hogy Kovács Lajost is érte halálos fenyegetés. Hozzá olyan információk jutottak el még a Fenyő-gyilkosság nyomozása során, hogy szervezett bűnözői körök merényletre készülnek ellene. A nyugalmazott ezredesnek szívügye volt a Fenyő-gyilkosság, kollégáival rengeteget dolgoztak az ügyön, ám Kovács Lajost még azelőtt nyugdíjazták, hogy a hatóságok pontot tettek volna az eljárás végére. A Fenyő-ügyben végül 2016-ban született jogerős ítélet, ám akkor csak a ravaszt meghúzó bérgyilkost, Jozef Rohácot ítélték el. A hatóság azonban nem adta fel és idén tavasszal lecsaptak az emberölés feltételezett megbízóira, az olajszőkítési botrány egyik főszereplőjére, Portik Tamásra, valamint Fenyő János legnagyobb üzleti ellenfelére, volt médiavállalkozóra, az úszószövetség korábbi elnökére, Gyárfás Tamásra is.

A bizonyítékok között egy hangfelvétel is van a nyomozó hatóság birtokában, ám mindketten tagadják a terhükre rótt bűncselekményt.

Fontos megemlíteni, hogy Gyárfás szerint a gyanúsítás abszurd és még a gondolata sem merült fel benne, hogy Fenyő Jánost megölesse.

„Korábban mindig volt egy erős előérzetem. Az, hogy ugyanúgy, mint a móri ügyben, egyszer kiderül majd, hogy ebben is nekem lesz igazam. Pontosabban azoknak a rendőröknek, akik velem együtt összerakták, hogy Fenyő Jánosnak miért kellett meghalnia” – válaszolta a könyvben Kovács Lajos arra a kérdésre, hogy érzett-e elégtételt Gyárfás meggyanúsítása után.

„Számomra szinte minden jel arra mutat, hogy Gyárfás felbujtására végezték ki Fenyő Jánost. Gyárfás Tamásnak volt a legsúlyosabb konfliktusa a kivégzett médiacézárral, ezen kívül ő rendelkezett a megfelelő kapcsolatokkal, pénzzel is a merénylet lebonyolításához.

Számomra életszerű, hogy a gyilkosságra az a Portik Tamás adott parancsot, aki egy ideig Gyárfás házában lakott”

– mondta el a ma már nyugdíjas főzsaru, akit még aktív rendőrként nem engedtek Gyárfás közelébe, megtiltották neki, hogy a Nap TV korábbi tulajdonosát kihallgassa.

A könyv a Fenyő-ügy mellett feleleveníti még többek között Soproni Ági, Farkas Helga, Tompa Eszter, Bándy Kata, Balla Irma megölésének történetét, valamint annak a rendőrnek a kálváriáját, aki hét golyót eresztett szeretője férjébe. De olvashatunk a magyar Bonnie és Clyde, illetve Szita Bence ügyéről is: a fiút mostohaanyja, az azóta a börtönben elhunyt Polcz Erika ölette meg. A könyvben megszólal az ügy nyomozója, az ítéletet hozó bíró és a még élő gyilkosok is.

Borítókép: Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozó várakozik tárgyalására a Budai Központi Kerületi Bíróság folyosóján 2018. április 20-án.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd