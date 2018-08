Tiltakoztak a litvánok, visszavonta Szovjetuniós pólóit az Adidas

A litván külügyminisztérium Twitter-üzenetben üdvözölte a keddi döntést, amely „tiszteletet tanúsít a szovjet totalitárius rezsim áldozatainak milliói iránt”, és ami „emberi tisztesség kérdése”. Litván tisztségviselők korában azt mondták a ruhadarabról, hogy az „a birodalmi nosztalgia betegségétől szenved”.

Litván médiaértesülések szerint hasonló tiltakozások voltak Ukrajnában is.

Welcome @adidas‘ decision to remove from sales the clothing with Soviet symbols. Respect for millions of victims of Soviet totalitarian regime is an issue of human decency, let‘s keep it that way. https://t.co/jNd272JseR

— LT MFA STRATCOM (@LT_MFA_Stratcom) May 8, 2018