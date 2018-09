Gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit a soroksári gyilkosság ügyében

A tragikus eset még 2013-ban történt, de a tettest azóta sem találta meg a rendőrség.

Az ügy további részleteiről, fejleményeiről rövidesen tájékoztatást adnak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.

Az eset 2013. szeptember 25-én Budapest XXIII. kerületében, Szigetdűlőben történt. Egy 36 éves helybeli nőt kora este Soroksár külterületén, kocogás közben támadtak meg. Holttestére másnap hajnalban a szokásos futóútvonalához közeli bozótosban találtak rá. Támadói lemeztelenítették, speciális matrózcsomókat használva megkötözték, brutálisan megverték, megbecstelenítették, majd megfojtották, az értékei eltűntek.

A gyilkosság helyszínén, illetve az áldozat holttestén két férfi DNS-ét azonosította a rendőrség. Megállapították, hogy a két férfi nem áll rokonságban egymással, és mivel a bűncselekményt a nyomok alapján rekonstruálni tudták a nyomozók, egyértelmű, hogy az egyikőjük domináns, a másik neki alárendelt volt, feltehetően az életkorából

adódóan. Utóbbival kapcsolatban a rendőrség annak idején közölte: cselekménye is kisebb súlyú, elszámoltatásuk esetén ez években, sőt évtizedekben mérhető, ugyanis megkülönböztethető a gyilkos személye. Az is nyilvánvalóvá vált a rendőrök számára, hogy legalább az egyik férfi jól ismerhette a bűncselekmény helyszínét, és hogy az áldzat erősen küzdhetett, vérző sérüléseket okozva mindkét támadójának.

A családanya rendszeresen futott a Szigetdűlő középső kerékpárútján, a hét és fél kilométeres távot hetente többször is megtette. Így történt ez a tragikus estén is, amikor a nő munkából hazaérve beszélt családtagjaival, majd átöltözött és futni indult. Mivel nem tért haza, a családtagjai a keresésére indultak, majd a rendőrség is keresni kezdte.

A rendőrség nem zárta ki, hogy a nő ismerhette a támadóját, de valószínűsítette, hogy nem előre eltervezett támadás történt. A nyomozók az eset után egy év alatt 450 olyan embert hallgattak ki, akik összefüggésbe hozhatók voltak a bűncselekménnyel, de valamennyiüket kizárták elkövetőként. A tetthelyen azonosított két DNS nem szerepel a nyilvántartásban.

Szintén megvizsgáltak ötszáz olyan ügyet, amelyben szexuális erőszakot követtek el, és a bűncselekmény az áldozat sanyargatásával vagy életének kioltásával járt, de itt sem találtak egyezést.

A bűncselekmény nyomravezetőjének az országos rendőrfőkapitány 2014-ben ötmillió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel.

