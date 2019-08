Baloldali kormány alakul Rómában

Megállapodott tegnap az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt az új olasz kormánykoalícióról, melyet továbbra is Giuseppe Conte független miniszterelnök vezet majd.

A két párt a kompromisszummal félreállíthatja a bevándorlásellenes Ligát vezető Matteo Salvinit. Marco Gombacci politikai elemző a Magyar Nemzetnek úgy értékelte a helyzetet: hiába élnének a polgárok a választójogukkal, a baloldali pártoknak alkotmányos felhatalmazásuk van arra, hogy kipenderítsék az eddigi belügyminisztert a kormányból – írja a Magyar Nemzet.

Noha a hét végén ezt még kizártnak nevezte, Nicolas Zingaretti, a balközép Demokrata Párt (PD) főtitkára tegnap mégis megerősítette, hogy pártja hajlandó támogatni az Öt Csillag Mozgalom (M5S) által miniszterelnöknek jelölt eddigi kormányfőt, Giuseppe ­Contét.

Tegnap folytatta a tárgyalásokat a balközép tömörülés és az elitellenes mozgalom a kulcsfontosságú pozíciók elosztásáról, a bejelentés pedig este érkezett. – Az emberek teljesen fel vannak háborodva a történteken.

„A napokban közzétett legtöbb közvélemény-kutatás egyértelműen azt jelzi, hogy a polgárok élni akarnak szavazati jogukkal, tehát a Matteo Salvini belügyminiszter által is sürgetett előre hozott választásokat támogatnák”

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Marco Gombacci politikai elemző.

A The Europe Post havilap alapítója szerint a gond ezzel csak az, hogy egy kormány összeomlása után az alkotmány lehetővé teszi egy új, alternatív kormánytöbbség létrehozását.

„Ez a kormánytöbbség lehetne akár ismét a bevándorlásellenes Liga és az M5S egy új programmal és miniszterekkel, amit Salvini egyébként a napokban többször fel is vetett. Azonban úgy tűnik, már túl későn tette, addigra ugyanis az elitellenes mozgalom és a PD már elkezdett közeledni egymáshoz” – magyarázta a helyzetet a szakértő.

Hozzátette, a jogrendszer alkotmányos felhatalmazást ad az M5S-nek és a demokratáknak arra, hogy kipenderítsék Salvinit a kormányból.

Mint mondta, a helyzetük azért is könnyű, mert az Európai Unió is sokkal szívesebben látna egy új kormányt Olaszország élén, mint venné tudomásul az új választások kiírását. Arra azonban minden esély megvan, hogy az M5S és a PD közötti szövetség nagyon gyenge lábakon fog állni, és mondjuk hat hónap múlva összeomlik a koalíciójuk. Ez a forgatókönyv a bevándorláspolitikájának köszönhetően már így is rendkívül népszerű Salvininek kedvezne, hiszen ezalatt nagy valószínűséggel még tovább duzzadna a biztos szavazótábora – magyarázta Gombacci.

Az M5S és a PD hirtelen egymásra találása azért is különösen érdekes, mert a két párt még egy évvel ezelőtt is egymás legnagyobb politikai ellenfelének számított.

Beppe Grillo humorista az M5S megalapításakor éppen az elsősorban Matteo Renzi korábbi miniszterelnök nevével fémjelzett baloldali elit ellenében határozta meg magát. Ennek fényében különösen ironikus, hogy éppen Renzi volt az, aki kezdeményezte a két párt különös házasságát, saját akaratát rákényszerítve a demokraták jelenlegi főtitkárára, Zingarettitre is, aki egy hete még szintén az előre hozott választások mellett érvelt.

Az mindenesetre bizonyos, hogy az M5S és a PD között formálódó paktumban Conte személyén túl hangsúlyos szerep jutott a bevándorlási válság kezelésének is. Zingaretti már a ­Conte lemondását követő napon világossá tette, bárminemű koalíciónak irányelve kell hogy legyen az országba érkező migráció másfajta kezelése, „főszerepet adva ebben Európának”.

A PD azt is egyértelművé tette: egyik első intézkedésük lesz a Salvini nevével fémjelzett két migrációs törvény eltörlése. Az eddigi belügyminiszter szigorú intézkedései elsősorban a migránsokat mentő civil hajók olasz kikötőkből való kitiltását célozták, az M5S és a PD hatalomra kerülésével azonban várhatóan ismét ellepik a Földközi-tengert a nem kormányzati szervek, az NGO-k hajói.

Sergio Mattarella baloldali államfő legkésőbb ma reggel bejelenti a tárgyalások eredményét és várhatóan az új kormány felállását. A régi-új kormányfő és csapata pedig holnap kérhet bizalmat a parlamentben.