Kocsis Máté: a legnagyobb sérelmet a kormánypártok szenvedték

Kocsis Máté, a Fidesz új frakcióvezetője szerint a Kúria ötezer levélszavazatot érvénytelennek minősítő döntése egy mandátumába került a Fidesz-KDNP-nek.

Meglepetésként ért és megtisztelő ezt a hatalmas frakciót vezetni. Külön megtisztelő volt, hogy a frakciótagok ellenszavazat nélkül támogattak. Úgy érzem készen állok erre a feladatra és a legjobb tudásom szerint rászolgálni erre a kapott bizalomra – mondta az ECHO TV Napi aktuális című műsorában Kocsis Máté.

A frakcióvezető értékelte az elmúlt esztendőket is, amikor Józsefváros polgármestere volt:

nagyon szerettem az elmúlt 12 évet, amit városvezetőként töltöttem el Józsefvárosban.

Talán nem veszik szerénytelenségnek, hogy szép eredmény van mögöttünk, de természetesen sok feladat vár az utódra is.

A kormány célja továbbra is a keresztény kultúra megőrzése, a határvédelem, a családok erősítése, illetve a csütörtöki frakcióülésen döntöttek arról is, hogy a teljes foglalkoztatottságot is célkitűzéseik között tartják számon – hangsúlyozta Kocsis Máté.

A Választási Bizottság után a Kúria is úgy döntött, hogy majdnem ötezer levélszavazatot érvénytelennek minősítettek, mert nem eredeti borítékban küldték vissza. Könnyen lehet, hogy ez egy mandátumába került a Fidesz-KDNP-nek.

Kocsis Máté ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: én is ezt gondolom, ebből az következik, hogy

a legnagyobb sérelmet a kormányzó pártok szenvedték. Mivel levélszavazatokról van szó, jó eséllyel feltételezzük, hogy a nagy része az bizony ránk esett volna.

A frakcióvezető a további tervek kapcsán hozzátette, megkezdik a STOP-Soros tárgyalását is.

A már benyújtásra került STOP-Soros törvénycsomagnak a tárgyalása is meg fog kezdődni. Várjuk a módosító javaslatokat hozzá, az alapszöveg mindenki számára ismert – mondta.

Hozzátette:

ez egy nagy érdeklődésre számot tehető és izgalmas vita lesz, viszont az álláspontok ebben az ügyben is változatlanok.

Az ország biztonságának kérdését érintő ügyről van szó.