Még két hétig lehet jelentkezni az MMA ösztöndíjprogramjára

Vashegyi György, az MMA elnöke interjúban számolt be a program részleteiről, és elmondta, hogy az elnyert ösztöndíj 3 éven át havi bruttó 200.000 Ft díjazással jár.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Az MMA elnökével az Origo.hu készített interjút. Arra a kérdésre, hogy milyen új elemeket hoz majd az eddig ismert magyarországi ösztöndíjprogramokhoz képest az MMA-féle elképzelés, Vashegyi György azt felelte, hogy

„elnyerése esetén az ösztöndíj 3 éven át havi bruttó 200.000 Ft díjazással jár. A tudomány területéről jött az ötlet, hogy egy középtávra szóló megoldást találjunk, eddig ugyanis jellemzően egyéves időtartamra szóltak az ehhez hasonló, művészeti ösztöndíjak.”

Szeptember 1-től száz ösztöndíjassal indul a program, egy évvel később csatlakozik hozzájuk újabb száz, majd két évvel később ismét száz, így 2021 szeptembertől összesen 300 ösztöndíjas lesz jelen a folyamatosan megújuló és feltöltődő rendszerben. Mindez 2022-re évi majdnem 900 millió forintot jelent majd: ez új költségvetési forrás, nem kell elvonni sehonnan – nyilatkozta.

Mint elmondta, „már a 18. betöltött életévtől lehet pályázni, a felső határ pedig a még be nem töltött 50. életév – ráadásul nincs szükség diplomára. Azért is alakítottuk így, mert a Magyar Művészeti Akadémia összművészeti akadémia, vagyis nagyon sok alkotó- és előadó-művészeti ágat egyaránt képvisel, művészetelméleti tagozatunk is van.Kizárólag elektronikusan beadható pályázatról van szó, nincs pályázati díj– ez is azt segíti, hogy minél többen jelentkezzenek.”

A pályázatok elbírálásával kapcsolatban kijelentette, hogy a legfontosabb szempont a minőség.

„A pályázatokat természetesen szakértők bírálják el – a minőség mellett egyébként fontos szempont a hitelesség is: hitelesség alatt itt azt értem, hogy a pályázó személyéhez mérten hitelesnek kell lennie az adott vállalásnak”

– összegezte Vashegyi György.

A május 17-i jelentkezési határidőt követően művészetterületenként szakemberek bíráljál majd el a jelentkezéseket. A jelentkezőknek meg kell jelölniük pályázatukban azt, hogy ebben a három évben négyhavonta hol fognak tartani saját munkatervük megvalósításában. Négyhavonta erről majd be is kell számolniuk – azaz pontosan azt kell teljesíteniük, amit önként és előre, írásban vállaltak – mutatott rá az elnök.

Az Akadémiának egyik legfontosabb célja, hogy egy élhető, vonzó, vállalható, magas minőségű művészi életpálya-modellt kínáljon fel a magyar művésztársadalom egésze számára. Az MMA bízik abban, hogy minél többen adják be jelentkezésüket a nagyszabású ösztöndíjprogramra.

Borítókép: Vashegyi György, az MMA elnöke. MTI / Kovács Tamás

Forrás: Origo.hu