HaHó, ez a Hagyományok Hónapja!

Május 9. és június 9. között rendezik az európai kulturális örökséget ünneplő programsorozatot.

2018 az európai kulturális örökség éve, ennek jegyében rendezi az EUNIC magyarországi tagszervezete az egy hónapos programsorozatot. Az ünnepi rendezvényeken részt vevő országok hagyományait, a nemzetek sajátos, egyedi jellegzetességeit és kulturális kincseit megmutatni igyekvő sorozat táncos, zenés programokat is kínál, de jelentős szerephez jutnak a kiállítások, a színpadi programok, a bábművészet és a gasztronómia is, és workshopokra és további szakmai programokra is jelentkezhetnek az érdeklődők.

A választék bőséges, ráadásul változatos és színes is, ugyanis a sorozatban idén a következő országok kulturális intézetei vesznek részt: Ausztria, Bulgária, Csehország, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izrael, Japán, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia.

A fővárosi helyszíneken olyan kuriózumokkal találkozhatunk, melyekre csak ritkán adódik ilyen jó alkalom: megnyílt például a TASTE Finland pop-up étterem a Finn Nagykövetség udvarán, de a Cseh Centrumban megnézhetjük azt is, hogy a hagyományos kékfestő hogy válik a fiatal alkotók kezében egyedülálló, exkluzív alapanyaggá. A zene és a tánc nyelvét mindenki érti, erre alapoz a május 28-i CulturalFusions: a világ Budapesten című modern balettelőadás, melyen nemzetközi tehetségek lépnek fel a Budapesti Műszaki Egyetemen a zene, a tánc, a design és az építészet elemeit egyesítve. Sőt, június 2-án nemzetközi táncház maratont tartanak a Fonó Budai Zeneházban, ahol öt nemzet táncaival ismerkedhet meg a közönség.

A rendezvény részletes programfüzete ITT érhető el.

Borítókép: A Petreuș család, akik máramarosi román hagyományos népzenét játszanak.