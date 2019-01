MNB: pénteken jelenik meg az új 500 forintos a forgalomban

Vöröses piros lesz a színe, közepén egy vágtató ló motívuma látható, amely forgatásra elszíneződik.

A régi típusú 500 forintosokkal 2019. október 31-ig lehet majd fizetni – mondta Pataki Tibor, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) készpénzlogisztikai igazgatóságának vezetője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette, november 1-től a régi típusú 500 forintosok nem értéktelenednek el, hiszen azokat a hitelintézetek 3 évig, az MNB pedig 20 évig térítésmentesen cseréli.

Pataki Tibor az új 500 forintos bankjegyről elmondta, hogy vöröses piros lesz a színe, közepén egy vágtató ló motívuma látható, amely forgatásra elszíneződik. Megjegyezte,

a papírpénzt ellátták hologramfóliával, illetve olyan jelzésekkel is, amelyek csak UV-lámpa alatt láthatók.

Kiemelte, Magyarország még soha nem volt olyan jó helyzetben a hamisításokat tekintve mint most: voltak olyan évek, amikor 10-12 ezer darab hamisítvány is előfordult, míg tavaly a számuk nem érte el az 500-at. Ez pedig vélhetően a megújult bankjegyeknek is köszönhető – tette hozzá az MNB igazgatója.