Így együk a szénhidrátot kenyér nélkül!

Nem csak kész pékáruval vihetünk be szénhidrátot a szervezetünkbe: mutatunk tíz kiváló és nem mellesleg finom tápanyagforrást helyette.

Bármilyen irányzatot követő szakembert kérdezzünk is, abban nincs vita, hogy az arányokra oda kell figyelni a táplálkozásban (is), és ez a szénhidrátbevitelre is éppen úgy igaz, mint más tápanyagokra. Gyorsan, lassan felszívódó, természetes, feldolgozott… annyiféle étellel, tápanyagforrással (vagy épp az egészségre káros anyagok forrásával) találkozunk manapság, hogy nem árt, ha picit utánajárunk annak, milyen jellegű tápanyag mely ételek fogyasztásával vihető be a szervezetünkbe. A magyarmezogazdasag.hu cikke a szénhidrátforrások tekintetében segít eligazodni: tíz olyan „kenyérhelyettesítőt” sorol fel, amely nemcsak energiával látja el a szervezetet, hanem más szempontok miatt is egészségesek.

Ezek között említik az árpát, mely a rizs egyik legegészségesebb alternatívája, oldható rostokat tartalmaz, fogyasztása után pedig hosszabb ideig érezzük magunkat jóllakottnak – sorolja az étel előnyeit a portál cikke. Tápanyagban igen gazdag mag a quinoa, melynek B2 és B6 vitamintartalma magas, és komplex szénhidrátok forrása, valamint fehérje- és rosttartalma is jelentős. Előnye, hogy gluténmentes. Népszerű étel az édesburgonya (más néven: batáta), mely az A-vitamin, a béta-karotin, a C-vitamin és a kálium egyik leggazdagabb forrása, nem mellesleg igen magas a szénhidrát- és az antioxidáns-tartalma. Mivel alacsony a zsír- és koleszterintartalma, cukorbetegek is bátran fogyaszthatják.

Nem maradhatott le a listáról a zab sem, mely az oldható rostokkal segíti az emésztést. Csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát és segíti a vércukorszint csökkentését. A fogyókúrázóknak fogyasztása kifejezetten előnyös, mert támogatja a fogyást – ismerteti a cikk.

Az írás kiemeli a hajdina előnyös oldalait is, mint írják: ez az étel a B-vitamincsoport szinte összes tagját tartalmazza. A magas vérnyomás és a székrekedés kezelésére kiváló élelmiszer. Kiemelkedően magas az élelmirost-tartalma. A gluténérzékenyek számára a búzából készített ételek helyettesítésére tökéletesen alkalmas.

Minden bizonnyal az egyik legnépszerűbb szénhidrátforrás a banán, melynek számos jótékony hatása ismert, például csökkenti a vérnyomást és javítja a szív egészségét, illetve növeli azoknak a jótékony baktériumok számát, amelyek segítenek a puffadás elleni küzdelemben. Az élelmiszerek közül az egyik legjobb káliumforrás.

Igazi különlegesség az amaránt vagy disznóparéj, mely a quinoához nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, azzal az eltéréssel, hogy több gyulladáscsökkentő anyag található meg benne. Teljes értékű fehérjét és növényi rostokat és kiemelkedő mennyiségű és minőségű vasat tartalmaz – hívja fel rá a figyelmet a cikk.

Nagyszerű kenyérpótló lehet továbbá a makktök, a cékla, sőt az úgynevezett csíráztatott kenyér is, mely liszt helyett lencse és más csírázott szemekből készül, és általában nagyon tápláló magokat, például árpát és kölest tartalmaz.

Borítókép: illusztráció