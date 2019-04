Egészségünknek a bal oldali alvás a legjobb

A szakértők szerint ez jót tesz a nyirokrendszerünknek, így a szervezet hatékonyabban tudja eltávolítani testünkből a mé­reganyagokat.

A nyirokrendszerünk és a lépünk is bal oldalon van, így a gravitációnak kö­szönhetően több vér kerül ezekbe a szerveinkbe. A be­lek működésén is segít a bal olda­lon alvás, ugyanis ilyen­kor hatékonyabb a méregtelenítés, kevésbé lassul az anyag­csere, és nem halmozódik fel annyi salakanyag – írja a Bors.

Meglepő, de a gyomorégést is csökkenti ez a póz, mivel a sav sokkal nehezebben kerül vissza a nyelőcsőbe, így csökkenthetőek a tünetek. A májat is tehermentesítjük, ha így fekszünk le este aludni, ahogy a keringésünket is, ami a szívünknek is jót tesz.

Borítókép: illusztráció